Bad-Trends 2024: So lassen Sie Ihre Wanne schweben

Es werde Licht

Keinesfalls vergessen dürfe man beim Gestalten seines Bades auf das richtige Licht, rät Torsten Müller: „Sie müssen den Raum für alle Sinne in Szene setzen.“ Dafür braucht es laut dem Designer Akzente: fokussierende Spots für Wanne und Waschbecken, Streiflicht für Texturen an der Wand, Licht in der Dusche. „Wir geben den Kunden immer die Möglichkeit, das Licht zu dimmen. Aber aus der Erfahrung kann ich sagen: Es wird nie gedimmt.“ Eine umlaufende Deckenvoute macht den Raum höher, eine umlaufende LED-Voute am Boden lässt die Badewanne schweben.

Neuer Look für die kleine Börse

Wer nicht das gesamte Badezimmer neu gestalten möchte, kann mit kleinen Akzenten Raffinesse und Moderne in den Raum bringen. Dabei lohnt sich der Griff zu hochwertigen Accessoires, zum Beispiel Glasbehälter aus Bleikristall, XL-Duschtücher im angesagten Schachbrettmuster oder eine hübsche Seifenschale aus Keramik. Statt einer Dusche mit Licht und Duft tauschen Sie den alten Duschkopf gegen eine Regendusche.