Design der Woche: „Dolce Vita“ für den Tisch

Keramikkunst neu interpretiert: Hinter Superamore stecken Julia Neumann, der kreative Kopf vom Schmuckbrand Chaingang und Barbara Haase, Marketingprofi und Wahlitalienerin. Unter ihrer Regie ist eine Kollektion ganz besonderer Objekte handgefertigter italienischer Keramik entstanden.

Handwerk aus Apulien

In limitierten Stückzahlen werden sie in einem kleinen Atelier in Apulien produziert, in Kooperation mit Enza Fasano, eine Ikone unter den Keramikdesignern, und ihrer Tochter Giovanna. Alle Arbeitsschritte werden von Keramikkünstlern von Hand ausgeführt. So entstand eine kleine, exklusive Kollektion.

Die Farben sind inspiriert von der Natur Apuliens: reife Granatäpfel, saftige Orangen und Zitronen, knackig grüne Artischocken und zartroséfarbene Shrimps. Diese Stücke in starken Farben sind die perfekte Tischdekoration und sorgen für gute Laune.