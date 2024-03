Design der Woche: Die wilden 80er sind zurück

Die Zeitlosigkeit der 1980er-Jahre kehrt in unsere Wohnzimmer zurück. Zumindest wenn es nach der dänischen Lifestyle-Marke Sofacompany geht. Das neue, elegante Sofa Holder wurde entworfen von Marina Lewandowska und Wojciech Błaszczyk von Sedno Studio, und ist der Gewinner des internen Designwettbewerbs von Sofacompany. Sein unverkennbarer Charakter zeichnet sich durch den Kontrast aus großzügigen Polstern und einem soliden Stahlrahmen aus. „Wir wollten eine zugleich praktische, komfortable und elegante Struktur entwerfen – einen zeitlosen Klassiker, dessen Design dennoch etwas Neues und Frisches vermittelt“, erklären die Designer.

Der Name „Holder“ bezieht sich auf die Art und Weise, wie der ästhetische Stahlrahmen die verschiedenen Elemente des Sofas zusammenhält. Holder ist in zwei Varianten erhältlich: ein roter Rahmen mit Polstern in Forest Rosa sowie ein verchromtes Gestell mit Bouclé-Bezügen in der Nuance Pasha Dune Beige (im Bild).

Die Bezüge sind aus 100 Prozent Recycling-Polyester gefertigt, das sich als besonders strapazierfähig, lichtecht und pflegeleicht erweist. Übrigens wird jedes Möbelstück von Sofacompany von Hand gefertigt. Die neue Sitzbank Holder (H 75 x L 208 x T 88 cm) ist erhältlich um € 1.499 bei sofacompany.com