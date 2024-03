Wohnen mit U-Bahn-Anschluss: Wo neue Projekte in Wien entstehen

Eine U-Bahn-Station vor der Haustüre kann ein wichtiges Entscheidungskriterium für eine Wohnung sein. Ob Arbeit, Schule, Arzt oder Theater: Klimafreundlich und stressfrei kann man mit diesem schnellen Verkehrsmittel viele Punkte in der Stadt erreichen, ohne Stau und lästige Parkplatzsuche. Wohnungen, von denen man fußläufig in wenigen Minuten eine U-Bahn-Station erreicht, sind daher immer sehr gut nachgefragt.

Dass ein neues Stadtentwicklungsgebiet auch eine gute öffentliche Anbindung braucht, hat die Stadt Wien schon vor Jahrzehnten erkannt und in der Donaustadt mit der Seestadt Aspern umgesetzt. Noch bevor die ersten Bewohner eingezogen sind, ist die U2 bereits dorthin gefahren. Leider „Bitte warten“ heißt es hingegen noch immer für die Bewohner der Biotop City in Favoriten. Die Verlängerung der U5 geht nicht so rasch voran wie ursprünglich geplant. Laut Wiener Linien sollen die Bauarbeiten bis Wienerberg erst 2028 beginnen.

In der Seestadt Aspern werden hingegen immer mehr Menschen die U2 nutzen. Baufeld für Baufeld wird entwickelt. Aktuell wächst die Seestadt in die Höhe – mit den drei Ensembles im östlichen Seeparkquartier von ARE sowie an der Waterfront des Quartiers Seeterrassen von den Bauträgern Moser Wohnbau/STC sowie Soulier Real Estate. Mit den Projekten „Seestadtkrokodil“ von Klammer Zeleny, „PIER05“ von Zechner & Zechner, StudioVlayStreeruwitz und „Lili am See“ von F+P Architekten, querkraft architekten entstehen mehr als 700 neue Wohnungen in der Seestadt. Berresgasse Ebenfalls in der Donaustadt bei der Station Hausfeldstraße wächst das Wohngebiet Berresgasse. In unmittelbarer Nähe zum Badeteich Hirschstetten entsteht ein neues Stadtviertel mit rund 3.000 Wohnungen, Büros, Geschäften, Freizeiteinrichtungen, Schule und Kindergarten. Noch gibt es freie geförderte Mietwohnungen, die aktuell über die Wohnberatung Wien vergeben werden.

© Squarebytes Großes Projekt in der Donau City: die Danubeflats



Donau City Entlang der Linie U1 in der Donaustadt finden interessierte Wohnungssuchende vier expandierende Gebiete. Auf der Donauplatte haben die Danubeflats von Soravia und S+B bereits im Herbst 2023 Dachgleiche erreicht. In Österreichs höchstem Wohnturm entstehen auf 48 Stockwerken rund 500 freifinanzierte Eigentums- sowie 159 Mietwohnungen mit Wohnflächen zwischen 30 und 230 Quadratmetern. Besonderer Fokus liegt laut den Entwicklern auf der Nutzung der Erdgeschoßzonen. Im Sockelgebäude des Wohnturms sind Nahversorger sowie ein Restaurant geplant. Zentrum Kagran Im Zentrum Kagran – direkt gegenüber des Donauzentrums – entsteht das Stadtquartier „Vienna Twentytwo“. Das Ensemble am Dr.-Adolf-Schärf-Platz besteht aus insgesamt sechs Bauteilen und einer verbindenden Erdgeschoßzone. Der 110 Meter hohe Wohnturm mit 300 Eigentumswohnungen ist bereits abgeschlossen. Laut Projektentwickler ARE sind aktuell noch 20 Wohnungen verfügbar. Derzeit in Bau ist der gemischt genutzte Turm mit 155 Metern Höhe. Dort wird es rund 350 Mietwohnungen ab Etage 18 geben. Geplante Fertigstellung ist Ende 2025.

© Lukas Schaller Das „Vienna Twentytwo“ in Kagran ist in der zweiten Bauphase

Auf dem Areal zwischen der Attemsgasse und der Parkanlage Schrickgasse wird ein Quartier mit rund 600 Wohnungen errichtet. Noch heuer sollen rund 360 geförderte Mietwohnungen bezogen werden. Am langen Felde produzierte das Unternehmen Hrachowina bis zum Jahr 2018 Fenster. Nun entsteht dort ein neues Stadtquartier mit rund 1.450 Wohnungen in einem Mix aus Eigentum und Miete. Viertel Zwei Plus Näher zum Stadtzentrum in der Leopoldstadt liegt das Viertel Zwei. Auch hier geht die Entwicklung mit den Projekten „Grünblick“ und „Weitblick“ in die nächste Phase. Die beiden Hochhäuser wachsen gegenüber des Ernst-Happel-Stadions in die Höhe. Geplant hat diese Landmarks das italienische Architekturbüro Mario Cucinella Architects. „Weitblick“ ist ein 120 Meter hohes Büro- und Hotel-Hochhaus. Im 90 Meter hohen Wohn-Hochhaus „Grünblick“ in der Meiereistraße 14 entstehen 340 Eigentumswohnungen. Die Fertigstellung ist 2025 geplant.

© value one Die Hochhäuser „Grünblick“ und „Weitblick“ im Viertel Zwei Plus

„Neues Landgut“ Ebenfalls sehr gut an die U-Bahn angebunden ist das Gebiet „Neues Landgut“ in Favoriten, das neben dem Hauptbahnhof im Entstehen ist. Auf dem neun Hektar großen Gebiet werden 1.500 Wohnungen bis 2026/2027 gebaut, die Hälfte davon ist gefördert. Bis Ende 2024 entsteht an der Ecke Landgutgasse/Laxenburger Straße der „Willi-Resetarits-Hof“, ein Gemeindebau mit 165 Wohnungen. In der Mitte erstreckt sich der bereits fertiggestellte 9.000 m2 große Walter-Kuhn-Park.

© Patricia Bagienski-Grandits Der „Willi-Resetarits-Hof“ mit 165 Gemeindewohnungen ist in Bau

Kurbadstraße In 15 Minuten in der Innenstadt: Weiter südlich bei der U1-Endstation Oberlaa wartet ein naturnaher Wohnraum auf seine Entwicklung. In der Kurbadstraße auf dem Gelände des ehemaligen Kurmittelhauses und anderer früherer Einrichtungen der Therme Oberlaa sowie dem dazugehörigen Parkplatz soll in den nächsten Jahren ein Wohnquartier entstehen. Geplant ist die Errichtung von rund 750 neuen Wohnungen, zwei Drittel davon als geförderter Wohnbau.

© DnD Landschaftsplanung ZT Bei der Endstation Oberlaa soll das Wohnquartier Kurbadstraße entstehen

„In der Wiesen Mitte“ In Liesing wird das Stadtgebiet „In der Wiesen“ weiter wachsen. Stand beim ersten Abschnitt Urban Gardening im Mittelpunkt der Planung, wird der Schwerpunkt bei den Projekten in der Meischlgasse um die Themen Sport und Bewegung erweitert. Bei der U6-Station „Erlaaer Straße“ werden auf einem rund 9,6 Hektar großen Areal rund 1.250 Wohneinheiten entwickelt. Zur Auswahl werden geförderte Mietwohnungen, SMART-Wohnungen, Gemeindewohnungen NEU sowie freifinanzierte Wohnungen stehen. 2026 sollen die ersten Bewohner einziehen. Im Westen der Stadt in Penzing werden an der U3 in der Kendlerstraße neue Wohnungen geschaffen. Stadtquartier Muthgasse Im Norden Wiens bei der U4-Station „Heiligenstadt“ in Döbling ist derzeit das Stadtquartier Muthgasse in Entwicklung. Neben modernen Betriebsflächen für Unternehmen aus dem Biotech- und Life-Science-Bereich sollen rund 280 leistbare Wohnungen gebaut werden. Auf der brachliegenden Trasse der U6 zwischen Spittelau und der Heiligenstädter Straße könnte laut Bezirk ein Hochpark nach Vorbild des High-Line-Parks in New York entstehen.