Die Aufträge brechen weg: Das Bestellerprinzip und seine Folgen

„Die Aufträge brechen weg.“: So drastisch fasst Gerald Gollenz, Obmann des WKÖ-Fachverbandes Immobilien und Vermögenstreuhänder, die aktuelle Lage am heimischen Maklermarkt für Mietwohnungen zusammen.

Seit Juli 2023 fällt für Mieter die Provisionszahlung an Makler bei der Vermittlung von Mietobjekten weg. Nur wer Makler tatsächlich beauftragt, also bestellt, bezahlt. In der Regel ist das der Vermieter. Für den Mieter sollte die Wohnungssuche also günstiger werden. IMMO hat nachgefragt, warum die Rechnung vielleicht nicht für jeden Mieter aufgeht.

„Wir waren immer gegen das Bestellerprinzip, weil nur qualifizierte Makler die rechtssichere Abwicklung von Geschäften im unüberschaubaren und gleichzeitig lebensentscheidenden Mietsektor gewährleisten. Unsere erste qualifizierte Datenanalyse gibt uns leider recht: Mieter ersparen sich nichts, im Gegenteil“, erklärt Gollenz.