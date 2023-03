Wie kleine Gärten zu großen Paradiesen werden

Lounge-Bereich

In ihrem Buch zeigt Konstanze Neubauer zahlreiche Gestaltungsbeispiele – auch aus Österreich – von namhaften Gartenplanern, die mit ihrem Know-how und ihrer Kreativität kleine Gärten zu unverwechselbaren, sehr persönlichen Wohlfühlorten machen. Jeder Garten braucht auch die passenden Möbelstücke. Die Möglichkeiten reichen von der Schaukel über Sonnenliegen bis zum Lounge-Bereich mit Esstisch. Sie erfüllen das Bedürfnis nach Behaglichkeit. Eine überdachte Außenküche lädt zum geselligen Beisammensein ein. Oase am Dach: In dem neuen Bildband finden sich zudem Ideen für die Gestaltung von Dachgärten. Sie sind ein wahrer Luxus mitten in der Stadt und bedeuten pure Lebensqualität. Hier oben ist man Teil des pulsierendes urbanen Lebens und gleichzeitig sehr privat im eigenen grünen Freiluftzimmer. Die Tragfähigkeit eines Daches entscheidet letztendlich, was machbar ist und was nicht. Gerne wird hier auf Gegensätzliches zurückgegriffen. Geometrische Ordnung mit akkurat geschnittenen Sträuchern stehen Plätzen mit wilden Gräsern gegenüber. Ein Tipp zum Schluss: Schnittlauch, Petersilie, Rosmarin und Oregano können platzsparend im vertikalen Kräutergarten etwa auch am Balkon gezogen werden. Dafür werden die Küchenkräuter in kleine Kistchen gepflanzt und an Lamellenwänden aus Holz übereinander montiert.