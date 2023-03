Signal-Verstärker für glasklaren Empfang in Immobilien

In manchen Gebäuden ist der Handyempfang schlecht, obwohl eine Mobilfunksendeanlage in der Nähe ist. Woran das liegt, weiß Peter Haupt, Geschäftsführer beim spanischen Unternehmen Cellnex Austria, einem unabhängigen Betreiber von Telekommunikationsinfrastruktur in Österreich. „Das hat einerseits mit den Baumaterialien und der Wärmedämmung zu tun, die bei der Errichtung und der Sanierung heutzutage verwendet werden, aber auch mit der Umstellung der Frequenzen.“ Peter Haupt erklärt: „2G funktioniert, 3G allerdings nur am Fenster und 5G lediglich im Freien.“