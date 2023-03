Wie kann man den Einbau einer E-Ladestation durchsetzen?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich bin Wohnungseigentümer einer Altbauwohnung sowie eines Garagenstellplatzes im selben Haus. Mein Mieter möchte auf seine Kosten bei meinem Garagenstellplatz eine E-Ladestation nachrüsten. Ich bin damit einverstanden und auch der Mehrheitseigentümer des Hauses. Nun legt sich aber die Hausverwaltung quer. Wie kann ich den Einbau der E-Ladestation durchsetzen?