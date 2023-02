Darf der Hund im eigenen Garten vergraben werden?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

In unserer Wohnungseigentumsanlage in Wien hat ein Wohnungseigentümer seinen Hund in seinem Eigengarten begraben. Ist das erlaubt? Wenn eine behördliche Bewilligung erforderlich wäre, welche Behörde ist zuständig?