Von Laufen bis Radfahren: Wohnturm für Sportliche

Wohnen in einem Hochhaus in Wien ist immer noch etwas Besonderes, „the one – home above“ liefert noch zusätzliche Benefits. Vor allem für Sportbegeisterte: Der Wohnturm in der Modecenterstraße in Wien-Landstraße verfügt über ein 900 m2 großes Sonnendeck mit einem 20 Meter langen Pool samt Kinderbecken und Ruhezonen sowie im Innenbereich über einen großzügigen Spa-Bereich mit Sauna und Dampfbad und ein Fitnessstudio. Realisiert wurde das Projekt von den gemeinnützigen Bauträgern Neues Leben und WBV-GPA.