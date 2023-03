Krematorium Wien neu: Architektur für die stillen Momente

Nach zwei Jahren Bauzeit wurde vor Kurzem das neue Krematorium der Friedhöfe Wien in Simmering eröffnet. Der Zubau wurde notwendig, weil in den letzten Jahren der Anteil an Feuerbestattungen in Wien zunahm.

Abschied

Das erweiterte Krematorium bietet eine helle Verabschiedungshalle, Platz für Agapen und einen stilvoll eingerichteten Raum zur Abschiednahme im engsten Familienkreis direkt am Feuer. Alle Bereiche sind in den architektonisch ansprechenden Erweiterungsbau eingebettet und barrierefrei erreichbar. Videowalls ermöglichen emotionale Rückblicke auf das Leben der Verstorbenen sowie Livestreamings für jene, die nicht persönlich Abschied nehmen können.