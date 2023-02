Otto Wagner-Gebäude wird originalgetreu saniert

Strahlend Weiß

In den vergangenen zehn Jahren wurde das Schleusengebäude genauestens untersucht und das historische Erscheinungsbild gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt rekonstruiert. Dabei bestätigte sich, dass Otto Wagner das Gebäude monochrom weiß errichtete, während die Fenster braun gestrichen waren. Aus diesem Grund werden die in grün gehaltenen Elemente nach der Sanierung in Weiß erstrahlen.

Der Verputz an der Fassade wird erneuert, die Zierteile werden restauriert. Auch die Fenster werden dem ursprünglichen Erscheinungsbild angepasst, die Innenfenster zeitgemäß wärmegedämmt.