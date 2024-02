Sommer am See: In der Villa Alma werden Interiorträume wahr

Das Salzkammergut ist nicht nur aufgrund der aktuellen Kulturhauptstadt eine Reise Wert. Wer sich für die Region interessiert, sollte einen Aufenthalt in der „Villa Alma“ in St. Gilgen am Wolfgangsee in Erwägung ziehen. Die Jugendstilvilla aus dem 19. Jahrhundert war schon länger ohne Betrieb und wurde 2021 von Grund auf saniert, wobei besonderer Wert auf die Erhaltung des ursprünglichen Charakters des Hauses gelegt wurde, wie Betreiberin Martina Toifl erzählt: „Bei der Renovierung haben wir uns an Fotos aus dem Ortsarchiv orientiert und einige Veränderungen, die über die Jahre entstanden sind, rückgängig gemacht. So wurde das Dach gedreht und die schöne Veranda zurückgebaut.“