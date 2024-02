Schöne Keramik: Salzkammergut am Präsentierteller

23 Teller aus Keramik: Mit diesem Geschenk an die 23 Gemeinden der Kulturhauptstadt Europas 2024 startete die Academy of Ceramics Gmunden das festliche Jahr. Zu sehen noch bis 30. März in der Ausstellung „23 x Salzkammergut am Präsentierteller“ in der Gmundner Keramik Manufaktur.

Diese Ausstellung ist eng verwoben mit den Gemeinden der Kulturhauptstadt und präsentiert einzigartige Objekte aus den volkskundlichen und archäologischen Sammlungen des OÖ Landesmuseums und Leihgaben aus der Region.