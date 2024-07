Was ist zu tun, wenn der alte Verwalter dem neuen weder Unterlagen noch Rücklage übergibt?

Frage: Ich bin Wohnungseigentümerin in einer Anlage mit mehreren Wohnungen. Wir haben den alten Hausverwalter gekündigt. Der neue Verwalter hat bis jetzt keine Unterlagen vom früheren Verwalter erhalten. Auch die von den Eigentümern angesparte Rücklage in der Höhe von 25.000 Euro ist noch nicht angekommen. Die neue Hausverwaltung hat die Herausgabe mehrfach urgiert, doch ohne Erfolg. Was können wir tun?