Am liebsten tun es die Portugiesen: Übersiedeln

Wie umzugsbereit sind die Europäer? Welche Motivation steckt dahinter? Das hat der European Housing Trend Report 2022 von Remax Europe mit einer Umfrage in 20 europäischen Länder herausgefunden. Demnach meinen nur ein Drittel der Österreicher, Tschechen und Niederländer, dass für sie eine Übersiedlung in der Zukunft wahrscheinlicher ist als vor einem Jahr, aber fast 56 Prozent der Portugiesen sehen das so. Übersiedlungsfreudig sind auch die Bulgaren mit 54 Prozent.

Motivation

Für 65 Prozent der Ungarn, die übersiedeln würden, ist das Hauptmotiv „Einfach besser leben“, aber nur für gut ein Drittel der Schweizer. 47 Prozent der auswanderungswilligen Griechen würden dies wegen der Arbeitsgelegenheit machen, aber nur 12 Prozent der Deutschen.

Beliebteste Länder

20,7 Prozent der österreichischen Bevölkerung können sich vorstellen, ins Ausland zu übersiedeln oder dort eine Immobilie zu kaufen. Sie haben ein oder mehrere Länder (im Schnitt zwei) im Visier, wobei sich offensichtlich Urlaubswünsche mit Wirtschaftsüberlegungen und Heimkehrträumen vermischen. „Zieldestination Nummer 1 unter den Österreichern ist Italien mit 3,9 Prozent“, so Bernhard Reikersdorfer, Managing Director von Remax Austria.