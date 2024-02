Umfrage: Große Bereitschaft zur Haussanierung

Die Fördermittel, die in Österreich für die thermische Sanierung zur Verfügung stehen, sind so hoch wie noch nie. Dennoch stagniert die thermische Sanierung von Gebäuden seit dem Jahr 2015. „Um den Gebäudesektor bis 2040 klima- und somit zukunftsfit zu bekommen, ist eine jährliche Sanierungsrate von rund drei Prozent notwendig“, so Georg Bursik, CEO vom Baustoffhersteller Baumit.

Derzeit liegt die Sanierungsrate des österreichischen Wohnungsbestands bei rund 1,8 Prozent pro Jahr. Noch immer sind rund 1,5 Millionen Gebäude in Österreich nicht ausreichend gedämmt und verbrauchen daher Unmengen an Energie. Die gestiegenen Zinsen und die hohen Baukosten haben die Sanierungsrate zuletzt negativ beeinflusst– 2022 ist die Quote dadurch gesunken und nicht gestiegen.