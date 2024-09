Tausche Teil vom Einfamilienhaus gegen Bares

Die sogenannte Leibrente hat hierzulande nicht den besten Ruf. Eigentümer verkaufen dabei ihr Haus an eine Privatperson, die Immobilie geht in das Eigentum des Käufers über. Gleichzeitig behält der Verkäufer ein lebenslanges Wohnrecht in der Immobilie. Geregelter geht der sogenannte Teilverkauf über die Bühne, in Österreich wird dieser etwa durch Firmen wie Engel & Völkers und Bambus Immobilien angeboten.

Doch für wen eignet sich der Teilverkauf? Zu den Kunden gehören vor allem ältere Menschen, deren einziger Besitz das eigene Haus ist, in dem sie wohnen. Dieses ist zwar mitunter viel wert, aber die Besitzer sind nicht liquide. Wenn sie in die Situation kommen, Kinder und Enkel finanziell unterstützen zu wollen, stellt sich häufig die Frage, was der beste Weg ist. Eine Möglichkeit ist ein Bankkredit, eine andere der Verkauf eines Anteils der Immobilie.

© BAmbus Immobilien

Dabei wird – wie der Name schon sagt – ein Teil der Immobilie veräußert. „Wie viel konkret, entscheidet der Kunde“, sagt Franz Hörhager, einer der beiden Gründer von Bambus Immobilien. „Das Thema ist sehr beratungsintensiv: Wir fahren zum Kunden, nehmen uns Zeit. Service ist sehr wichtig.“ Erworben wird meist ein Drittel der Immobilie, maximal 50 Prozent. „200.000 Euro brauchen die Kunden im Durchschnitt.“ Geht der Verkauf über die Bühne, wird die Firma, die den Anteil kauft, grundbücherlicher Miteigentümer der Immobilie. Soll ein Teil des Hauses verkauft werden, dann gibt zum Beispiel Bambus Immobilien ein Gutachten in Auftrag. „Beim Ankauf zahlen wir das Gutachten und die Kaufnebenkosten“, so Hörhager. Es kann aber sein, dass der Kunde die Immobilienertragssteuer bezahlen muss. Hinzu kommt eine monatliche Nutzungsgebühr für den verkauften Anteil, der ja auch weiterhin genutzt werden soll: eine Art Miete, die der Hausbesitzer an den Käufer bezahlen muss.