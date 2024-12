Stadtentwicklung Muthgasse: Infopoint eröffnet, um Bürger einzubinden

Das Stadtquartier Muthgasse in Wien-Döbling geht in die nächste Phase. Im Stadtentwicklungsgebiet sollen in den nächsten Jahren neue Wohnungen, Arbeitsplätze und zeitgemäße öffentliche Räume entstehen. Das Zielgebiet Muthgasse ist mit 46 Hektar eines der größten Stadtentwicklungsgebiete im Nordwesten Wiens.

Spatenstich für Wohnprojekt

Erst vor Kurzem begingen die Stadt Wien und die gemeinnützige WBV-GPA den offiziellen Spatenstich für das Wohnprojekt „Lebensraum Muthgasse 50“ (Bild oben). Das Gebäude wurde von HNP architects & GERNER GERNER Plus entworfen und umfasst 309 Wohnungen, davon 238 geförderte Mietwohnungen und 71 freifinanzierte Eigentumswohnungen. Zusätzlich entsteht ein Wohnheim mit 258 Wohneinheiten, ein Kindergarten für sechs Gruppen sowie ein Mehrzweck-Turnsaal. Gewerbeflächen und eine Tiefgarage mit 270 Stellplätzen runden das Angebot ab. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2027 geplant.