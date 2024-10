Platz zum Wohnen: Wie es am Neuen Landgut in Favoriten weitergeht

Die Häuserfront am Beginn der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Wo jahrzehntelang an Zügen geschraubt und gehämmert wurde, entsteht gerade viel Platz zum Wohnen. Das „Neue Landgut“ war die zentrale Reparaturwerkstätte der ÖBB für den nahe gelegenen ehemaligen Südbahnhof.

Tor zum Quartier

Das Eingangstor zum neuen Stadtviertel bildet der Elisabeth-Sundt-Platz, der mit seinen zahlreichen Bäumen und Sitzgelegenheiten zum Verweilen einlädt. Bis 2030 soll das Grätzl fertiggestellt werden. Rund 1.500 Wohnungen (gefördert wie auch freifinanziert) für rund 4.000 Menschen soll es dann geben. „Es ist eine klassische Brownfield-Entwicklung. Kein neuer Boden wurde versiegelt. Im Gegenteil. Die grüne Mitte des Neuen Landguts bildet der Walter-Kuhn-Park“, erklärt Martin Scheiflinger, Leiter Liegenschafts- und Stadtentwicklung bei ÖBB-Immobilienmanagement.