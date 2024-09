Vom Operationssaal zur Lernzone: Dieses alte Wiener Spital wird jetzt zur Schule

„Es handelt sich sozusagen um ein Pilotprojekt der BIG: Wie kann man einen Bestandsbau nachhaltig für zeitgemäße Schulformen nutzen?“, erklärt Claudia Maria Walther, Projektverantwortliche in der BIG. „Uns geht es darum, neuen Raum zu schaffen, ohne neu zu bauen, die graue Energie zu nutzen, die es schon gibt. Dieses Gebäude mit seinem prächtigen Park eignet sich ideal als Ganztagsschule. Es soll eine Modellschule werden mit beweglichem Mobiliar und Lernzonen. Und die Schüler sollen viel in Bewegung sein zwischen innen und außen.“

Claudia Maria Walther, Projektmanagerin Bereich Schulen in der Bundesimmobiliengesellschaft

Bei einem Besuch auf der Baustelle konnten wir uns selbst ein Bild über die Fortschritte machen. Der historische Eingangsbereich mit den glänzenden Wienerberger Ziegeln wird erhalten bleiben, ebenso das historische Stiegenhaus. Das alles geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt, welches auch hinsichtlich Materialwahl und Unternehmen berät, die altes Handwerk noch beherrschen und zum Beispiel die Restauration der alten Türen entsprechend gut ausführen können.

Sportlicher Zubau

Jede Schule braucht besondere Räume für bestimmte Unterrichtsfächer. Daher wird die Villa, das ehemalige Verwaltungsgebäude, zum „Navi“, dem Naturwissenschaftshaus für Räume mit Chemie und Physik. Zwei Sportpavillons – bestehend aus einer Bewegungshalle, die zusätzliche Angebote schafft, und eine Normturnhalle – wurden neu, teilweise versenkt, errichtet. „Wir haben uns lange damit beschäftigt, diese Hallen möglichst wenig invasiv auf dem Gelände unterzubringen. Ziel war, dass man sie so wenig wie möglich wahrnimmt“, so Corinna Toell. Am Dach wurde die Photovoltaik-Anlage installiert.

Für die Schüler der Klostergasse ist es aber nur ein Übergangsquartier. Die BIG wird auch die Klostergasse sanieren, ab dem Schuljahr 2027/28 sollen die Schüler wieder in ihre angestammte Schule zurückkehren. Wer anschließend in die neue Schule in Gersthof ziehen wird, ist noch offen.