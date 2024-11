Neuer Park für Simmering: Das Areal rund um die Gasometer wird grüner

Unter dem Namen Bricolage City entsteht westlich und südlich des Gasometervorfelds in den nächsten Jahren ein neuer Stadtteil. Rund 2.000 Menschen sollen künftig attraktiven Wohnraum und Arbeitsmöglichkeiten vorfinden. Herzstück des Projekts in Simmering bildet eine 51.000 m 2 große Parkanlage, die von den Wiener Stadtgärten im südlichen Vorfeld der Gasometer errichtet wird. Für die Gestaltung des Parks wurde ein EU-weiter Wettbewerb durchgeführt. Als Sieger ging ein internationales Planungsteam, bestehend aus dem Landschaftsarchitekturbüro Bogl aus Kopenhagen und dem Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur Nuwela aus München, hervor.

Künftige Parkbesucher dürfen sich auf einen klimafitten Park freuen, der zahlreiche Spiel- und Erholungsmöglichkeiten bietet. Vielfältige Cooling-Elemente sowie Schatten spendende Bäume versprechen Abkühlung im Sommer. Unterschiedliche Sitzgelegenheiten werden nicht nur zum Verweilen einladen, sondern auch Raum für soziale Begegnungen im künftigen Stadtteil schaffen. Eine grüne Mitte ist Merkmal vieler neuer Stadtentwicklungsgebiete. Umgesetzt wird in den nächsten Jahren etwa auch ein zehn Hektar großer Park auf dem ehemaligen Areal des Nordwestbahnhofes in der Brigittenau.

Stadtteil wächst weiter

Das Gasometervorfeld hat sich als Teil des Zielgebiets Erdberger Mais – St. Marx in den letzten Jahren stark verändert: In dem einst industriell geprägten Stadtteil haben sich nicht nur Unternehmen angesiedelt, sondern auch Wohntürme und Wohnquartiere wurden errichtet. Insgesamt haben sich dort bereits mehr als 15.000 Menschen angesiedelt, mehr als 20.000 Arbeitsplätze wurden geschaffen.

Der Park wird in mehreren Bauphasen errichtet. Die erste Ausbaustufe startet voraussichtlich ab 2026. Erste Wohneinheiten in der Bricolage City sollen 2028 bezugsbereit sein.