Nordwestbahnhof-Areal in Wien: Der Abriss beginnt

Dort, wo jetzt noch der ehemalige Nordwestbahnhof in Wien Brigittenau ist, entsteht in den nächsten Jahren ein neues Stadtquartier. Die 44 Hektar große Fläche - so groß wie 60 Fußballfelder - mit den alten Gleisanlagen wird freigemacht, die in Summe 45 Gebäude- und Lagerhallen der ÖBB abgebrochen, damit dort gebaut werden kann. Das Areal blickt auf eine lange Geschichte zurück: 1870, vor über 150 Jahren, wurde hier ein Bahnhof für den Personenverkehr errichtet. "In den 1970er Jahren diente das Areal als Verladebahnhof, später als großer Waren-Umschlagplatz", erzählt Silvia Angelo, Mitglied des Vorstands der ÖBB-Infrastruktur AG.