Viel Sonne und wenig Wasser für den Christusdorn

Der Christusdorn (Euphorbia milii) stammt ursprünglich aus dem Hochland von Madagaskar und ist mit dem Weihnachtsstern verwandt. Der Strauch bildet dornige Triebe, die mit der Zeit verholzen. Der recht anspruchslose Christusdorn bevorzugt einen hellen, sonnigen Standort bei normaler Zimmertemperatur. Die Pflanze von KURIER-Leserin Irmi Lenius hat ihre Blätter verloren. „Mein Christusdorn war schon einmal viel größer. Im Herbst habe ich ihn deshalb umgetopft. Aber so richtig erholt hat er sich nicht. Was kann ich tun?“

Erste-Hilfe-Maßnahme: „Nehmen Sie den Christusdorn aus dem Topf und schauen Sie sich die Wurzeln an. Sind diese hell und fleischig, ist alles in Ordnung. Sind sie jedoch eher dunkel und faulig weich, dann sollten Sie die Pflanze auf jeden Fall in eine frische Kakteen- und Sukkulenten-Erde umsetzen“, rät Pflanzexpertin Bettina Bayer-Grilz von Bellaflora.