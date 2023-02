Wohnen wie Seth Rogen: Der Hollywoodstar vermietet über Airbnb

Diese Übernachtung wird sicher unvergesslich: Wer demnächst einen USA-Trip plant, könnte in Erwägung ziehen, bei Hollywoodstar Seth Rogen unterzukommen. Der Komiker (Knocked Up - Beim ersten Mal, Bad Neighbours) bietet sein Haus derzeit auf Airbnb an. Dabei sollen die Gäste auch Einblick in das kreative Schaffen des Vierzigjährigen erhalten.