Schildlaus auf der Orchidee: Was ist jetzt zu tun?

„Ihre schöne Schmetterlingsorchidee ist von lästigen Schildläusen befallen“, erkennt Pflanzenexpertin Bettina Bayer-Grilz von Bellaflora . Sie rät: „Bitte separieren Sie die Orchidee, entfernen Sie alle befallenen Blütentriebe und entsorgen sie diese im Restmüll. Mischen Sie 1 Liter Wasser mit 250 ml Rapsöl (oder Schmierseife). Wischen Sie jedes Blatt, von allen Seiten, mit einem weichen Tuch und der Wasser-Öl-Mischung ab. Waschen Sie zwischendurch das Tuch gut aus oder nehmen sie ein frisches. Füllen Sie danach eine Sprühflasche mit der Lösung und sprühen sie die Pflanze von allen Seiten tropfnass ab. Besorgen sie sich ein passendes Pflanzenschutzmittel (z. B. das anwendungsfertige Promonal AF schild- und wolllausfrei) und wenden Sie dieses laut Packungsbeschreibung an. Manchmal ist der gezielte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unbedingt notwendig.“

In der Wachstumsphase alle zwei Wochen mit einem speziellen Orchideendünger versorgen.

Da ihre Heimat in Südostasien liegt, liebt sie eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, daher besprühen Sie sie regelmäßig mit zimmerwarmem, kalkfreiem Wasser.

Bettina Bayer-Grilz: „Setzen Sie die Orchidee in einen neuen Kulturtopf und in eine frische Orchideenerde um. Kontrollieren Sie auch die umstehenden Pflanzen auf einen etwaigen Schädlingsbefall.“

