Pflegefehler oder Krankheit? So retten Sie Ihren Drachenbaum

Zu nass

Andrea Mühlwisch von der Flowercompany in Wien-Margareten hat eine Vermutung: „Wahrscheinlich ist die Pflanze zu viel gegossen worden, deshalb hat sie jetzt einen Wurzelschaden und dadurch ist es zur Pilzerkrankung mit Flecken auf den Blättern gekommen. Dracaenas sollen immer ganz trocken sein, bevor wieder gegossen wird. Optimal ist es auch, die Wassermenge pro Gießgang so zu wählen, dass die Pflanze nach zirka einer Woche wieder trocken ist. Ein heller Standort ohne direkte Sonne ist optimal. Die Blätter Ihrer Pflanze mit Flecken werden nicht mehr schön, diese können Sie entfernen. Aber die neueren Blätter in der Mitte sehen gut aus. Ich denke, dass sich die Pflanze bei sparsameren Gießen wieder erholen wird.“

Umtopfen würde die Expertin nicht, denn „das würde wieder Stress bedeuten und eventuell noch weitere Wurzeln beschädigen. Sollte man die Dracaena umtopfen - lieber später als zu früh -, dann zu guter Blumenerde noch Perlite oder Kokosfaser mischen damit das Substrat luftiger und durchlässiger ist.“