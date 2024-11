Blauglockenbaum verliert Blätter und Knospen - Was tun?

KURIER-Leserin Manuela Semeliker hat einen 20 Jahre alten Blauglockenbaum. „Vor einigen Jahren fing er an, im Sommer viele Blätter zu verlieren – unabhängig davon, ob es trocken und heiß war, oder nicht. Nun verliert er auch die Knospen für die Blüten im kommenden Jahr und auf einer Seite des Stammes blättert die Rinde ab. Wir schickten die Blätter zur Untersuchung in das Bundesforschungszentrum für Wald, wo ein Pilzbefall ausgeschlossen wurde. Was können wir tun?“