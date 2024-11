Abgefressene Blüten: Was wurmt die Pelargonie?

KURIER-Leserin Hermine Strigl liebt Pelargonien. Aber ein Schädling macht ihren Pflanzen zu schaffen: „Ich habe eine große Anzahl an Pelargonien, hauptsächlich selbst gezüchtet. Wann immer ich eine außergewöhnliche Farbe oder Form sehe, erbete ich mir einen Ableger, den ich dann zum Vermehren verwende. Das mache ich bereits seit vielen Jahren so. Bis Ende August erfreue ich mich an gesunden Pflanzen und einer unglaublichen Blütenpracht. Das dicke Ende kommt, wenn der erste Blütenflor vorbei ist. Dann legt irgendein Schmetterling ein Ei in die neugebildeten ungeöffneten (grünen) Knospen, daraus entwickeln sich kleine Raupen, die sich durchfressen, herauskommen und die Blüten weiter abfressen. Die Blütenstände schauen dann erbärmlich aus. Ich klaube ab, ich zupfe die Raupen mit der Pinzette heraus – alles umsonst. Was kann helfen?“