Pilzinvasion im Garten: Sind die Bäume noch zu retten?

Wolfgang Praskac erklärt: „Hallimasch-Pilze – davon gibt es mehr als 30 verschiedene Arten – leben parasitär, das heißt, sie befallen totes, aber auch lebendes Pflanzengewebe und entziehen diesem Nährstoffe. Sie bilden dabei oft lange Fadenzellen, mit denen sie im Stande sind, selbst gesunde Gehölze in ihrer näheren Umgebung zu befallen. Die Schwächung der Wirtspflanzen (das können sowohl Laub- als auch Nadelgehölze sein) führt meist unumgänglich vom Verfall bis hin zum Absterben der Pflanze. Auf morsches, brüchiges Astwerk ist hier besonders zu achten.“

Frische Erde aufbringen

Leider hat der Pflanzenexperte keine guten Nachrichten für das Ehepaar Huber: „Mein Rat ist in diesem Fall: Entfernen Sie den betroffenen Baum samt dem Wurzelstock aus Ihrem Garten. Schauen Sie, dass Sie so viel Wurzelmaterial wie möglich aus dem Erdreich herausbekommen. Sollte geplant sein, an diesem Standort neu zu pflanzen, sollte der befallene Boden großräumigst gegen gesundes, frisches Erdreich ausgetauscht werden. Leider ist diese Maßnahme sehr aufwendig, aber die einzige Möglichkeit.“

Gärtner wissen Rat

Egal, ob es sich um den optimalen Schnitt für Ihre Rose handelt oder die richtige Pflege für Orchideen: Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns Ihre Fragen – mit einem Foto von Ihrer Pflanze – an:

immo@kurier.at, Betreff: Gärtnerfrage



Wir leiten Ihre Fragen an einen Experten weiter und präsentieren die Antworten in einer unserer nächsten Ausgaben.