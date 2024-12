Frauenpower in der Immobilienbranche: Wie das Netzwerk Salon Real unterstützt

Ein KURIER Business-Gespräch mit ganz speziellen Gästen: Sie kommen aus der Immobilienbranche und sind Teil des Frauennetzwerks Salon Real, ein Immobiliennetzwerk, das für Frauen gemacht wurde. Dort gibt es ein Mentoring-Programm, wo sich jeweils zwei Frauen aus der Immobilienwelt zusammentun und sich gegenseitig unterstützen und stärken. Zwei Paare haben wir zum Talk gebeten: Veronika Achammer, Geschäftsführerin BOE Baumanagement und ihre Mentorin Elfriede Kraft von Kraft Consulting. Sowie Jungunternehmerin Kerstin Kneissl und Mentorin Anke Duchow, Projektentwicklerin bei UBM Development.

KURIER: Frauen in der Immobilienbranche tun sich zusammen. Warum ist das wichtig?

Elfriede Kraft: Ich bin fast seit Anfang an beim Salon Real dabei. Als ich in der Immobilienbranche begonnen habe, war sie sehr männerlastig. Jetzt gibt es viel mehr Frauen, auch in leitenden Positionen.

Anke Duchow: Frauen sind im Topmanagement immer noch unterrepräsentiert. Das ist ein wichtiges Thema, das im Salon gefördert wird. Deswegen bin ich dabei.