Renovierung und Redesign: Ehrwürdiges Hotel neu interpretiert

Mit „Luke’s Wohnzimmer“ entstand ein einzigartiges kulinarisches Konzept im viel besuchten Gasteinertal. Das à la carte Restaurant basiert auf einem Wohnzimmer-Markthallen-Prinzip. Hier werden die Speisen im „Tappas-Stil“ frisch und in bereits mehrfach ausgezeichneter Qualität in einer ebenfalls neuen Showküche vor den Augen der Gäste zubereitet, wobei fast alle Produkte regional bezogen werden.

Das „Buy what you like“-Konzept war laut Familie Sendlhofer„im Grunde ganz einfach“: „Wenn wir irgendwo sind und etwas Gutes essen oder etwas Schönes sehen, dann denken wir uns, wir würden das gerne mitnehmen. Es ist wohl so: Wir mögen schöne Dinge und teilen diese auch gerne mit anderen“. Daraus entstand die Idee, Teile des Interieurs den Gästen auch zum Verkauf anzubieten. Dazu kann man sich im ganzen Haus inspirieren lassen. Die Lederschürzen zum Beispiel, die vom Servicepersonal getragen werden und die es auch zum Mitnehmen für daheim gibt, stammen aus einer kleinen Manufaktur in Golling, einem Ein-Mann-Betrieb. Die Flaschenkühler kommen zwar aus Italien, aber von einem Familienunternehmen, das nachhaltig arbeitet. „Einer unser Bestseller im Textilbereich sind die Plaids, die es auch in den Zimmern und in Luke’s Wohnzimmer gibt“, so die Hotelchefin. Ebenso hoch im Kurs bei der Familie und den Gästen stehen die Produkte der Saint Charles Apotheke, „die ja auch Salzburger Wurzeln hat“. Von der Seife bis zum Gin, aber auch Lampen, Geschirr, Töpfe, Uhren und Wanddeko können Gäste einerseits im laufenden Betrieb bewundern, andererseits käuflich erwerben.