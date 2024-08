Darf der Schnitt der Kletterpflanze über die Betriebskosten abgerechnet werden?

Von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen: Viele Leserfragen rund um das Thema Wohnen werden jeden zweiten Montag von unseren Experten am KURIER-Telefon beantwortet.

Nächster Termin: 2. September 2024, 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337.Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

FRAGE: Ich wohne in einer Mietwohnung. Auf unserer Hausfassade wächst eine Kletterpflanze, die regelmäßig geschnitten werden muss. Darf dieser Posten in den Betriebskosten aufscheinen?