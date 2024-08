Wie kann der Fenstertausch im Mehrparteienhaus finanziert werden?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Wir sind Eigentümer in einem Mehrparteienhaus. Die Fenster sind mehr als 40 Jahre alt und müssen getauscht werden. Wie erfolgt die Finanzierung? Muss es dazu einen einstimmigen Beschluss geben?