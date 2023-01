Pflanzentipp: Sonnenlicht macht Blätter bunt

Zu wenig Licht

Andrea Mühlwisch, Inhaberin der Flowercompany in der Pilgramgasse in Wien-Margareten, erkennt sofort, was der Pflanze fehlt: „Die Tradescantia hat eindeutig zu wenig Licht. Sie sollte direkt am Fenster stehen und im Winter nur sparsam gegossen werden. Damit sie die schöne lila Färbung ausbildet, benötigt sie auch ein paar Stunden Sonnenlicht täglich. Meine Empfehlung wäre ein radikaler Rückschnitt Ende Februar, dann gibt es beim Neuaustrieb schon sonnige Tage und die Pflanze kann sich optimal entwickeln. Und im Sommer liebt es die Pflanze, im Freien zu stehen. Dann wird sie besonders schön.“

Gärtner wissen Rat

Egal, ob es sich um den optimalen Schnitt für Ihre Rose handelt oder die richtige Pflege für Orchideen: Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns Ihre Fragen – mit einem Foto, das Sie mit Ihrer Pflanze zeigt – an: immo@kurier.at, Betreff: Gärtnerfrage



Wir leiten Ihre Fragen an einen Experten weiter und präsentieren die Antworten in einer unserer nächsten Ausgaben!

