Orchidee: Wenn die Blüten nicht erblühen, sondern abtrocknen

Kaum eine Zimmerpflanze ist so beliebt wie die Orchidee. Damit sich die exotische Schönheit, die in den Regenwäldern beheimatet ist, in ihrem Topf wohlfühlt und dies mit vielen Blüten belohnt, muss jedoch bei der Pflege einiges beachtet werden. Die Wurzeln mögen es möglichst luftig und hell. Die weiße Orchidee von Leserin Johanna Kern hat bisher immer ausdauernd an mehreren Stämmen geblüht. „Doch nun vertrocknen die Blüten an einem Stamm, bevor diese aufblühen. Was kann die Ursache sein?“, fragt die Leserin.