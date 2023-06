Noten an der Fassade: Österreich-Pavillon für die Expo in Osaka

Österreich ist bereits in den Startlöchern für die nächste Weltausstellung, jene 2025 in Osaka. Die Wirtschaftskammer und die Bundesregierung wollen die Expo nutzen, um die Beziehungen zu Japan auszubauen. Nun wurde der Österreich-Pavillon für die Weltausstellung vorgestellt. Gestaltet wird er von „BWM Designers & Architects“, die in einem europaweiten Wettbewerb unter 31 Einreichungen ausgewählt wurden, gemeinsam mit dem Team der Kreativagentur von „facts and ficton“. Die erwarteten rund 28 Millionen Besucher, vor allem Japanerinnen und Japaner, will man über die Musik ansprechen.