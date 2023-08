Neue Adresse, wo Keramikkunst eine Bühne gegeben wird

Die Gestaltung des kleinen Kerzengeschäfts „Retti“ in der Wiener Innenstadt war der erste Auftrag des österreichischen Architekten Hans Hollein Mitte der 1960er-Jahre – und der Beginn seiner Karriere. Die Räumlichkeiten wurden nun restauriert und mit neuem Leben erfüllt: Seit Kurzem ist dort heimische Keramikkunst zu sehen. Betrieben wird die Galerie „Ceramic Art Space“ von Barbara Neubauer, der ehemaligen Präsidentin des Bundesdenkmalamts. Neubauer, die in Graz Geschichte und Kunstgeschichte studiert hatte, geht es darum, der Keramikkunst der Gegenwart mehr Aufmerksamkeit zu verleihen. „Ich habe mich schon immer für Keramik interessiert, war dann in London auf der Keramikmesse und dachte: Ok, das ist alles super, was die da haben, aber was haben wir in Österreich? An jeder Ecke gibt es Tableware, aber Keramikkunst liegt in diesem Land leider unter der Wahrnehmungsgrenze“, so Barbara Neubauer.