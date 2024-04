Darf der Nachbar Salz streuen, obwohl wir beschlossen haben, darauf zu verzichten?

Anders wäre es, wenn gewisse Personen von der Nutzung ausgeschlossen würden oder neu eingebunden bzw. die Art der Nutzung des schlichten Miteigentums geändert wird oder bauliche Änderungen vorzunehmen sind, die, in die einzelnen Nutzungsrechte dauerhaft eingreifen. Die Nutzung von Streusalz hat für die Substanz des Miteigentums keine wesentlich verändernde Bedeutung, es wird sohin nicht in die Nutzungs- und Eigentumsrechte der jeweiligen Miteigentümer eingegriffen, was bei einem geänderten Nutzungsverhalten sehr wohl der Fall wäre.