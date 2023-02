Mittlerweile sind sechs verschiedene Duftkompositionen für das Wohlbefinden erhältlich: Die frühlingshafte Mischung der Well Balanced Kerze oder die belebende Komposition der Spirit Calmness Kerze sorgen für freudige Gefühle und sind echte Stimmungsaufheller. Der Duft der Idyll Kerze erinnert an einen sonnigen Spaziergang im Wald. Für Liebhaber von warmen, floralen Düften wird die Aura Kerze ein echter Duftgenuss sein. Wer schon ein wenig Fernweh hat, der sollte sich die exotisch würzige The Root Cause Kerze in seine eigenen vier Wände holen. Die neueste raffinierte Duftkomposition Revive schenkt uns mit der sinnlichen Mischung aus Bergamotte, Jasmin und Sandelholz ein Stück Orient.