Die Idee, umzusatteln, kam ihr am griechischen Strand und hat mit Corona zu tun: „Vor zwei Jahren, als sich die Welt im Umbruch befand, stellte ich auch mein Berufsleben infrage. Mit Blick aufs Meer war mir klar: Meine Leidenschaft liegt im Einrichten und Verschönern.“

Auch ihre Nische ergab sich durch die Umstände: „Ich will meine Liebe zum mediterranen Lifestyle nach Österreich bringen. Daher fiel mir auch noch am selben Tag der perfekte Name für mein Geschäft ein: Seabreeze.“