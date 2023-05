Veränderung ist selten leicht, doch manchmal wird man vom Leben dennoch da hin geschubst: 27 Jahre lang führten Astrid und Fabrizio De Montis in der Lindengasse in Wien-Neubau das Möbelgeschäft Interni Toscani. Doch in den vergangenen Monaten erschwerte die Baustelle der U-Bahn-Erweiterung im siebenten Wiener Bezirk das Business erheblich und ohne Aussicht auf baldige Besserung.

Satt aufzugeben überlegte sich das Duo eine Anpassung: Im kürzlich neu eröffneten Concept Store De Montis gibt es statt sperriger Möbel nun nämlich fröhliche und farbenfrohe Wohnaccessoires. Das vielfältige Sortiment lockt mit besonderer Keramik, feiner Tischwäsche, außergewöhnlichen Dekoartikeln sowie italienischen Delikatessen. Und das alles in sonnigem Ambiente.