Neuer Raum, neue Ausstellungen: MAK startet mit vielfältigem Programm ins Jahr 2025

Von Keramik bis Architektur: Generaldirektorin Lilli Hollein präsentierte eine Vorschau auf das Ausstellungsprogramm des MAK sowie Neuerungen. So ist die ehemalige MAK Direktion nun die „Direktion für alle“ (Bild oben). Sie bietet den Besuchern Raum zum Verweilen, zur Diskussion und zur Vermittlung. Gestaltet wurde der neue Raum vom österreichischen Designbüro mischer'traxler studio. Sie trägt der Tradition der Workshop- und Maker-Kultur im MAK Rechnung, die auch 2024 Ausdruck in einem höchst vielfältigen Vermittlungsprogramm fand: Bei 1.116 Führungen, Diskursen und Workshops begrüßte das MAK 14.258 Interessierte.

Keramik aus Österreich

Die erste Ausstellung des Jahres 2025 startet am 29. Jänner: eine Personale zur Keramikkünstlerin Renate Fuhry („Sammeln im Fokus12. Renate Fuhry“, bis 11. Mai 2025). Seit ihrem Umzug nach Wien im Jahr 1960 zählt Renate Fuhry zu den prägenden Keramikkünstlern in Österreich. Sie entwirft Keramiken mit Gebrauchscharakter, vornehmlich Vasen.

Gezeigt werden Arbeiten aus der Sammlung des MAK, in der sie bereits in den 1960er und 1980er Jahren mit Ausstellungen präsent war, sowie Stücke aus ihrem Privatbesitz. Fuhry lehrte über 40 Jahre an der Wiener Akademie der bildenden Künste und war tief in der Wiener Kunstszene verankert, insbesondere mit Kiki Kogelnik verband sie eine enge Freundschaft. Im MAK Forum sind erstmals auch Stücke aus dem Spätwerk der Künstlerin, insbesondere nach 2010 entstandene Schalen, zu sehen.