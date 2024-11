Österreich in Japan: "Ode an die Freude" für die EXPO

In weniger als sechs Monaten öffnet die Weltausstellung EXPO 2025 in Osaka (Japan) ihre Tore, wo Österreich unter dem Motto „Composing the Future“ seine Vielfalt und Leistungsfähigkeit in Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und Kultur präsentieren wird. Der Blickfang des österreichischen Pavillons ist ein 16,5 Meter hohes, spiralförmiges Notenband aus Holz, das in einer einzigartigen Geometrie und in innovativer Bauweise in Niederösterreich gefertigt wurde.

Die Holzskulptur zeigt die ersten Takte der „Ode an die Freude“ und steht als Symbol für Dynamik, Eleganz und Innovation. Denn sie verbindet traditionelle Holzbauarchitektur mit modernster Ingenieurskunst. Für die Konstruktionstechnik der Skulptur zeichnet Johann Moser von BWM Designers & Architects, der Architekt des Österreich-Pavillons, gemeinsam mit Peter Bauer vom Ingenieursbüro für Tragwerksplanung werkraum ingenieure (Statik), verantwortlich.