Liegenschaft schenken oder vererben: Diese Möglichkeiten gibt es

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Mein Mann und ich besitzen zu gleichen Teilen eine Liegenschaft. Wir wollen beide, dass diese Liegenschaft die Kinder meines Mannes aus erster Ehe bekommen – nach unserem Ableben. Ich habe keine Kinder. Mein Mann möchte abgesichert sein, dass seine Kinder auch meine Hälfte bekommen. Welche Möglichkeiten gibt es?