Moderne trifft auf Tradition: Kunst im Hohen Haus

Kunst und Architektur stehen in engem Zusammenhang. Das beweist auch das neue Parlament nach seiner umfassenden Sanierung. Viel Kunst ist in das ehrwürdige Haus am Ring gezogen.

Als Kurator wurde Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museum, eingesetzt. Er verfügt über eine jahrelange Erfahrung als Direktor mehrerer Kunstmuseen und fungierte bereits in der Vergangenheit als Kunstkurator des Parlaments. Auf seinen Vorschlag wurden mehrere österreichische Künstlerinnen und Künstler eingeladen, Projekte für das neue Haus am Ring vorzustellen. Die Projekte wurden mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmt sowie Vertretern aller Fraktionen präsentiert.