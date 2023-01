Hohe Handwerkskunst im frisch sanierten Parlament

Adler in vier Teile zerlegt

Ebenfalls im Nationalratssaal befindet sich der Wappenadler aus getriebenen Stahl von Rudolf Hoflehner. Für die Restaurierung der Korrosionsschäden musste der 650 Kilogramm schwere Adler in vier Teile zerlegt und in die Metallwerkstatt C. Reisinger nach Schwertberg in Oberösterreich transportiert werden.

Inhaber Christian Reisinger erklärt die Herausforderung der Restaurierung: „Von Rudolf Hoflehner wurde dem Federkleid mit Rotationsbürsten eine anmutende Struktur gegeben. Dabei sorgte das teilweise Verbleiben der Originalzunderschicht für eine harmonische Belebung und für den natürlichen Eindruck des Federkleides. Diese Struktur war nun von Korrosion durchsetzt. Die Herausforderung lag darin, die Korrosion so zu entfernen, dass die vom Künstler hergestellte Harmonie von Bearbeitungsspuren und Zunderschicht nicht negativ beeinträchtigt wird.“

Der Experte ergänzt: „Beim Restaurieren soll die Substanz möglichst erhalten bleiben und auch weiter alt aussehen. Würde der Adler glänzen, hätten wir etwas falsch gemacht.“