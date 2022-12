Imposante Glaskuppel für das frisch sanierte Parlament

Mächtig thront der 650 Kilogramm schwere aus Stahlblech gefertigte Adler im renovierten Nationalratssitzungssaal. Nach seiner aufwendigen Sanierung in Oberösterreich kehrte er an seinen alten Platz über dem Rednerpult zurück. Zum ersten Mal von natürlichem Sonnenlicht angestrahlt. Möglich macht das die neue Glaskuppel. Sie lässt nicht nur Tageslicht in den Saal, sie bietet auch faszinierende Blicke ins Freie, etwa auf die Quadrigen am Dach. Das sind aber nur zwei Höhepunkte der jahrelangen Sanierung des Parlaments.

Nach 130 Jahren beinahe ununterbrochenen Betriebs war das Hohe Haus am Ende seiner technischen Lebensdauer angelangt. Schäden und Mängel waren immer offensichtlicher geworden. Um das Bauwerk zu bewahren und fit für die Zukunft zu machen, wurde 2014 die Sanierung des Parlamentsgebäudes an der Wiener Ringstraße einstimmig beschlossen.