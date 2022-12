Kronleuchter aus Papier bringt Extravaganz in jeden Raum

Die Hängeleuchte „Plivello“ aus gefaltetem Papier präsentiert sich nun in neuem grünem Gewand. Diese frische Farbversion, die standardmäßig in das Produktportfolio des dänischen Unternehmens Le Klint aufgenommen wird, ergänzt die bislang in Weiß erhältliche Leuchtenfamilie von Designer Christian Troels.

Strahlkraft vergangener Jahrhunderte

Christian Troels ließ sich bei „Plivello“von den klassischen stufigen Kronleuchtern vergangener Jahrhunderte inspirieren. Während des Designprozesses arbeitete er mit Lasertechnik an der inneren Struktur. Das Ergebnis ist eine offene Innenkonstruktion, die der Leuchte ein feingliedriges, lockeres Aussehen verleiht und dazu einlädt, das Innere der Leuchte zu erkunden. „Als wir mit der Lasertechnik und mit Bögen und Wölbungen spielten, fügte sich das Design zu einem Ganzen. Aus der Ferne sieht die Leuchte schlicht aus, aber je genauer man das Design betrachtet, desto mehr fällt daran auf“, so Christian Troels zu seinem Entwurf.

Wunschfarbe auswählen

Auf Kundenwunsch lässt sich „Plivello“ auch in vielen weiteren Farboptionen realisieren, was besonders für Architekten und Planer und deren Kunden ein attraktives Angebot für die Umsetzung von individuellen Bedürfnissen eröffnet. Die Leuchte wird im dänischen Odense von Hand gefertigt. Sie ist erhältlich ab 825 Euro bei www.leklint.de