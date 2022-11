Eclairs, Tartes und Macarons sind hier nicht nur köstlich, sondern auch hinreißend schön. Das „Crème de la Crème“ in Wien Josefstadt ist ein himmlischer Ort für Naschkatzen, Liebhaber französischer Patisserie und (angehende) Influencer. Denn so deliziös die Törtchen, so instagrammable ist das Café selbst.